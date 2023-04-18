Министр ЖКХ региона назвала условия для благоустройства нескольких зон отдыха во Владимире в следующем году. В Белом доме состоялся брифинг Елены Семёновой. Глава министерства рассказала о
<a href="https://33live.ru/novosti/18-04-2023-45-000-golosov-vlasti-nazvali-usloviya-dlya-provedeniya-blagoustrojstva-neskolkix-territorij-vo-vladimire.html" target="_blank">45 000 голосов: власти назвали условия для проведения благоустройства нескольких территорий во Владимире</a> - Министр ЖКХ региона назвала условия для благоустройства нескольких зон отдыха во Владимире в следующем году. В Белом доме состоялся брифинг Елены Семёновой. Глава министерства рассказала о
[url=https://33live.ru/novosti/18-04-2023-45-000-golosov-vlasti-nazvali-usloviya-dlya-provedeniya-blagoustrojstva-neskolkix-territorij-vo-vladimire.html]45 000 голосов: власти назвали условия для проведения благоустройства нескольких территорий во Владимире[/url] - Министр ЖКХ региона назвала условия для благоустройства нескольких зон отдыха во Владимире в следующем году. В Белом доме состоялся брифинг Елены Семёновой. Глава министерства рассказала о