Министр ЖКХ региона назвала условия для благоустройства нескольких зон отдыха во Владимире в следующем году. В Белом доме состоялся брифинг Елены Семёновой. Глава министерства рассказала о

Министр ЖКХ региона назвала условия для благоустройства нескольких зон отдыха во Владимире в следующем году. В Белом доме состоялся брифинг Елены Семёновой. Глава министерства рассказала о начавшемся в области голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Наш телеканал решил уточнить: готовы ли власти заняться благоустройством не только победившего в голосовании объекта, но также