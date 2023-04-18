Анатолий Антонов, художественный руководитель филармонии, рассказал о программе Желтая звезда. К...

Анатолий Антонов, художественный руководитель филармонии, рассказал о программе "Желтая звезда".К 78-й годовщине Великой Победы и столетию композитора Исаака Шварца Владимирский русский оркестр совместно с оркестром дирижёра Александра Сонина планирует повторить свою программу "Желтые звёзды". О симфонии двух оркестров и великой силе музыки, о личной потере в годы Великой Отечественной войны, в интервью нашему каналу рассказал Анатолий Антонов, художественный руководитель филармонии, главный дирижёр Владимирского русского оркестра, заслуженный деятель искусств России. С ним беседовала Мария Платанюк.