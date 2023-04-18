Депутаты Заксобрания побывали с рабочим визитом в Судогодском районе. В повестке Депутатского дня – знакомство с промышленным потенциалом района, посещение школы, больницы и общение с

Депутаты Заксобрания побывали с рабочим визитом в Судогодском районе. В повестке Депутатского дня – знакомство с промышленным потенциалом района, посещение школы, больницы и общение с людьми. Встреча депутатов во главе с вице-спикером ЗС Романом Кавиновым и медиками состоялась в Судогодской ЦРБ. Заместитель председателя и руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Вячеслав Картухин вместе с сенатором