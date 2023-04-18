Губернатор Владимирской области Александр Авдеев: Сплотить усилия в деле предупреждения пожаров....

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев: Сплотить усилия в деле предупреждения пожаров.Такое поручение глава региона дал на еженедельном оперативном совещании в правительстве области.Напомним, во Владимирской области постановлением губернатора установлен пожароопасный сезон. Он введён в регионе 14 апреля и продлится до 14 октября. За нарушение правил пожарной безопасности грозят серьёзные штрафы. В лесах региона ведётся ежедневный мониторинг и буквально недавно лесхозы области получили новую технику для предупреждения и ликвидации возгораний. На совещании Александр Авдеев попросил уделить особое внимание ликвидации свалок в черте населённых пунктов. Речь идёт о сухих ветках, деревьях, промышленных отходов. Такие свалки могут вспыхнуть как спичка.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- В этой части прошу административный надзор, административно-технический надзор, коллеги, обращаюсь к главам администраций особое внимание уделить на этот период. Мы прекрасно знаем, как распространяется огонь. И как сложно с ним бороться, когда сухая ветреная погода.Также глава региона поднял вопрос состояния противопожарных водоёмов во Владимирской области. Подчеркнув, ими нужно заниматься вплотную.Напомним, о проблеме неоднократно рассказывали "Вести". От доступа к водоёмам и их состояния напрямую зависят жизни людей в случае пожара в селах и деревнях. Поручение Александра Авдеева- составить план проверки противопожарных прудов во всех районах. Для очистки водоёмов и подъездов к ним будет задействована специализированная техника, "с удлинённой стрелой". Задача- поэтапно, за сезон, привести эти объекты в порядок.