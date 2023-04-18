Губернатор Владимирской области поставил задачу активизировать санитарную очистку и благоустройство...

Губернатор Владимирской области поставил задачу активизировать санитарную очистку и благоустройство региона.Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства.Министр жилищно-коммунального хозяйства Елена Семёнова отметила, что в апреле во всех муниципальных образованиях области проходит месячник по уборке и благоустройству населённых пунктов. С 1 по 13 апреля проведена уборка более 14 тыс. кв. метров территорий с привлечением 22,5 тыс. человек (1500 предприятий).Наибольшие площади, по данным пресс-службы, убраны в Коврове, Владимире и Александровском районе.За две недели с улиц вывезено более 1800 тонн мусора.Кроме того, ликвидировано 88 стихийных свалок. Наибольшее количество – в Александровском, Гороховецком, Суздальском, Ковровском и Петушинском районах.17 апреля в ходе еженедельного оперативного совещания Губернатора Александра Авдеева с руководителями органов исполнительной власти и местного самоуправления Владимирской области, обсуждались и другие острые вопросы. Как оказалось, в последнее время сложилась крайне непростая ситуация с вывозом бытового мусора в Коврове и Ковровском районе. В самый разгар сезона уборок региональный оператор по обращению с ТКО решил сменить подрядчика, вывозившего мусор.Губернатор Александр Авдеев поручил областной инспекции административно-технического надзора провести в Коврове и Ковровском районе проверки, зафиксировать все факты невывоза мусора в срок, неубранных контейнерных площадок.«За недоработки будут привлекать к административной ответственности. Если к концу апреля оператор не переломит негативную ситуацию, договор с ним придётся расторгнуть…» - сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.«Усиление пройдёт по всей области. Еженедельный отчёт буду спрашивать по каждой территории. Нельзя оставлять горы мусора до лета. Необходимо в течение месяца увеличить мощности, нанять больше техники и людей. Такую задачу ставлю перед всеми регоператорами, главами администраций и управляющими компаниями», – подчеркнул Губернатор Александр Авдеев.Напоминаем, что 22 апреля состоится Всероссийский субботник по уборке территорий.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области