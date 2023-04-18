Певица поддержала бойцов.

Певица поддержала бойцов.Дубцова отметила высокую организацию работу пункта и удобство для тех, кто желает поступить на службу по контракту. Певица обратила внимание на автоматизацию процессов и возможность быстро пройти процедуры в одном месте.Она выразила поддержку тем, кто готовится к выполнению боевых задач. Дубцова пожелала всем военнослужащим вернуться живыми и здоровыми."Я обняла и пожала руку каждому, кого встречала на своем пути. И я сказала им, что мы гордимся, мы верим в победу, в силу духа, мужества", – передает слова исполнительницы Агентство городских новостей "Москва".Контрактников ранее вице-спикер Мосгордумы, журналист Андрей Медведев. Также пункт посетили телеведущая Юлия Барановская, заслуженные артисты России Ирина Апексимова и Сергей Векслер. Все они отметили хорошую организацию работы и отзывчивость сотрудников.Пункт отбора на службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Узнать информацию о поддержке бойцов и их семей можно по телефону горячей линии и на портале . В мессенджере "Телеграм" доступен чат-бот @MskContract_bot.