Максим Виторган начинает новую главу в своей жизни.

Максим Виторган начинает новую главу в своей жизни.После развода с Ксенией Собчак сердце знаменитого актера пустовало недолго. Вскоре он закрутил роман с молодой актрисой Нино Нинидзе. Звезды так красиво смотрелись вместе, что поклонники стали рассматривать новую избранницу Максима Виторгана как потенциальную невесту.Однако все изменилось прошлой весной. Поползли слухи о том, что экс-супруг Ксении Собчак покинул Россию. А позже его даже заметили в компании сбежавших в Израиль звезд. Тогда же публика зашепталась о том, что актер расстался с Нино Нинидзе, потому что она осталась в Москве.Все это время информация об отношениях Максима Виторгана с молодой артисткой менялась несколько раз: то СМИ писали, что они разошлись, то вновь появлялись данные о том, что пара все-таки вместе. Попытаться поставить точку в теме расставания звезд решил светский сплетник Антон Суворкин. У блогера появились сведения о том, что сейчас сердце экс-супруга Ксении Собчак свободно.По его словам, свою избранницу он все же оставил в прошлом, а сейчас уже готов начать отношения с кем-нибудь другим. В общем, актер находится в активном поиске, так сказать."Сейчас он ищет женщину себе, новую девушку", – поделился информацией о личной жизни Максима Виторгана с подписчиками сплетник.