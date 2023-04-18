К майским праздникам во Владимире памятники приводят в порядок. Первым - на водные процедуры. Во...

К майским праздникам во Владимире памятники приводят в порядок.Первым - на водные процедуры. Во Владимире продолжается месячник по благоустройству, в рамках которого в городе начали мыть памятники. В первую очередь - мемориалы. Впереди День Великой Победы. Так сегодня "освежили" бронзовые фигуры на площади Победы.Альберт Василевский, руководитель МКУ "Благоустройство" Ленинского района города Владимира:- Растворами мы не пользуемся. Пользуемся только водой. Здесь гранит и мы бы не хотели его портить какими-то веществами. Пользуемся водой и под высоким давлением сбиваем все загрязнения.Мыльный раствор не требуется еще и потому, что фигуры Женщины-матери, солдата и рабочего тыла находятся в приемлемом виде - после зимы нужно только сбить пыль. Работы профилактические. Напомним, в этом году мемориальный комплекс на площади Победы ждет масштабная реконструкция. Всего в Ленинском районе шесть мемориалов, а всего в городе их - более тридцати. Вышка потребуется не везде. Небольшие памятники отмоют вручную - тряпками. Или щетками, если вокруг обитают голуби. Обычно помывку проводят раз в году, в апреле. Но за памятниками, говорят в МКУ "Благоустройство", продолжат следить и летом. "Банные процедуры" будут проводиться по мере необходимости.Алексей Алёкин, консультант управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира:- Три районные МКУ "Благоустройство" убирают свои подведомственные территории. Это общественные пространства, парки, скверы, бульвары. В том числе проводят ежегодные плановые профилактические обслуживания памятников, бюстов, стел.