Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) патрулируют особенно внимательно место паломничества туристов в высокое половодье. Нарушителей правил навигации и нахождения на воде могут оштрафовать на 10 тыс. руб.

Желание полюбоваться красивейшим разливом у церкви Покрова на Нерли с воды может обернуться крупным штрафом.Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) патрулируют особенно внимательно место паломничества туристов в высокое половодье. Нарушителей правил навигации и нахождения на воде могут оштрафовать на 10 тыс. руб.Удовольствие подорожалоПрокатиться на лодках по Боголюбовскому лугу возле храма Покрова на Нерли, памятника ЮНЕСКО, всегда было недёшево. А теперь туристический «аттракцион» может стать неприлично дорогим – лодочники могут делать наценку за риск получить штраф. Патрули ГИМС пристально следят за выходом моторных лодок на воду в месте паломничества владимирцев и гостей области.В этом году разлив Нерли и Клязьмы раскинулся привольно, широко и подкрался к храму очень близко. Катающихся по большой воде сапбордистов и байдарочников много как никогда. Владельцы и арендаторы весёльных плавсредств тоже должны соблюдать правила поведения на воде. А моторным лодкам, катающим туристов, выходить на воду запретили до начала навигации 15 мая.Надеть жилет!Один из рейдов ГИМС, призванный обеспечить безопасность гостей заповедного луга, прошёл в будний день. В середине рабочей недели желающих прокатиться по воде вокруг храма Покрова на Нерли было мало – нарушителей во время рейда сотрудники ГИМС не встретили.Зато в минувшие выходные инспекторы зафиксировали сразу три правонарушения – один «мореплаватель» вышел на воду на маломерном судне, двое «катальщиков» находились на воде без спасательных жилетов.Это фонтанВода, которая тоже тради­ционно вызывает восторг и умиление владимирцев и гостей областной столицы, льётся из городских фонтанов. Когда их откроют? Этот вопрос часто задают наши читатели, и вполне резонно. Открытия этих любимых многими элементов «интерьера» города очень ждут.Если погода не внесёт серьёз­ных корректив, владимирские фонтаны традиционно должны начать работу в конце апреля – начале мая.Муниципальный Владимирводоканал готовится запустить городские фонтаны. Чтобы расконсервировать водные украшения города, специалистам нужно провести комплекс ремонтно-профилактических работ: проверяют состояние насосного оборудования, изоляцию чаш фонтанов, сохранность архитектурных конструкций. Например, чашу фонтана в Центральном парке перед запуском пришлось поштукатурить и покрасить.Всего на балансе и обслуживании Владимирводоканала находится 11 городских фонтанов: в сквере Липки, в Молодёжном сквере, у дома№ 1 на ул. Луначарского, у дома № 95 на ул. Горького, на спуске к стадиону «Торпедо», у дома № 4 на ул. Никитской, на площади у Дома культуры молодёжи, на Вокзальном спуске, у дома № 15 на ул. Октябрьской (в мкр-не Оргтруд), в Центральном городском парке культуры и отдыха, в Патриарших садах, цветомузыкальный фонтан на Театральной площади.Судьба фонтана у Северных торговых рядов в историческом центре Владимира остаётся пока неясной: в 2020 году он работал эпизодически, в 2021-м и 2022-м не работал вовсе. Ещё в августе 2021 года руководство торгового центра объявило, что его начали реконструировать. Завершить ремонт должны были к маю 2022 года. Но фонтан прошлым летом так и не запустили.В темуПо сведениям ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», подъём уровня воды зафиксировали в Клязьме (от 6 до 28 сантиметров) и её правых притоках – Нерли, Судогде и Серой. В целом вода в этих реках поднялась на 18–33 см, но Серая, как и прогнозировали, превысила неблагоприятную отметку уже на 17 см.Сильнее всех поднялась Колокша – сразу на 103 см, а вот на Оке пока не очень высокие показатели: Нижняя Ока сейчас прибавила примерно 5 см, но в районе Мурома уже образуются закраины.В ведомстве говорят, что количество патрулирований, совершаемых в связи с половодьем инспекторами ГИМС, около 60-70 в день.Мнение экспертаЗаместитель начальника Управления МЧС по Владимирской области Руслан Блинов: «Катающиеся на надувных лодках и других плавсредствах должны быть обязательно одеты в спасательные жилеты. Если их не будет, могут оштрафовать. А владельцев моторных лодок, нарушивших сроки навигации, оштрафуют на суммы от 5 до 10 тысяч рублей».