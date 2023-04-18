О перспективе расширения объекта рассказали во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

В Минкульте РФ обсудят новую концепцию Музея деревянного зодчества и крестьянского быта в Суздале. О перспективе расширения объекта рассказали во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.В основу задумки лёг Генплан музея 1970 года, разработанный под руководством реставратора Валерия Анисимова. Именно по нему создавалась экспозиция под открытым небом, которая так и не приняла завершенный облик. Задумка музейщиков состоит в том, чтобы реализовать идею советских архитекторов до конца.Также на заседании Учёного Совета ВСМЗ предложили изменить название объекта.«Думаю, можно будет объявить народное голосование и запустить его в том числе через интернет», - отметила гендиректор Екатерина Проничева.Однако сперва нужно согласовать все планы с Федеральным научно-методическим советом Минкульта.Добавим, что в 2021 году Музей деревянного зодчества посетили 148 тысяч человек, в 2022-ом - почти 170 тысяч туристов.