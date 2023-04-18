Торопясь по делам мимо привычных белых стен музея-заповедника «Александровская слобода», мало кто задумывается о прошлом города.

Торопясь по делам мимо привычных белых стен музея-заповедника «Александровская слобода», мало кто задумывается о прошлом города. Но интерес к нему усилился благодаря музею и решению властей, значительно «удлинившему» возраст города, в нынешнем году ему – 510 лет, как и царскому кремлю!А между тем, в сознании народа, отразившемся не только в летописях, но в легендах и преданиях, издавна бытовало мнение: «город там, где есть белая церковь». Белый камень – известняк – начал применяться в строительстве еще до монголо-татарского завоевания Руси. Белый цвет считался символом чистоты, благородства. Белый камень олицетворял могущество, силу и богатство того князя, который мог себе позволить возведение из него построек.Приезжавшим в Московию с конца XV века итальянским зодчим Иван III ясно дал понять: от них требуется только то, что в наше время называют «инженерной мыслью». А строить они будут в тех формах, которые издавна сложились, и материала, использование которого имеет устойчивую традицию, – белого камня. Даже для построек, возведенных из кирпича, придумывалась «белокаменная» облицовка. А потом и вовсе появилась традиция расписывать кирпичные стены «под белый камень».Не случайно, желая «благоустроить», создать свою загородную «резиденцию» - Новую Александровскую слободу – Василий III отдает распоряжение о ведении строительства главных зданий из белого камня. Столичную Москву уже к тому времени давно величали «белокаменной». Но она стала такой благодаря Кремлю, стены которого из белого камня возводили еще при Дмитрии Донском. И именно с крепостью стало постепенно ассоциироваться понятие о городе: там, где есть «кремль» - считать то место городом.А превращению Александровой слободы в крепость способствовал Иван Грозный, устроивший из нее вторую «опричную» столицу. И хотя стены этого кремля были возведены не из белого камня (они представляли собой поставленные в ряд огромные деревянные «срубы», плотно набитые камнями и землей, снаружи обложенные кирпичом), они воспринимались как серьезное оборонительное сооружение. Именно так его воспринимали и иностранцы.Историки рассчитали, сколько времени заняло строительство «опричного двора» в Москве (8 месяцев) и высказали предположение, что и превращение Александровой слободы в крепость могло состояться в такой же срок. «Рекордные» темпы строительства нашли отражение в легенде XIX века: «Эти стены кремлевские царь Иван Грозный построил. Погнал из деревень народу множество, может тысяч двадцать. «Чтобы, - говорит – в один месяц было все готово». ... И много тут народу от голода помирало... А царь говорит: «Душа из вас вон, а чтобы в месяц все готово было!» Ну, все же к сроку кончили. А царь только посмеивается: «Иной бы, говорит, эти стены три года строил, а у меня в месяц готово».Представление о белом камне и его роли на русской земле также нашли отражение в мифах и сказаниях об Алатырь-камне. «Этот бел-горюч камень лежит на острове Буяне... Алатырь – всем камням камень, всем камням отец! Он упал с неба и на нем были начертаны письмена бога Сварога (бог неба у древних славян)... Под тем камнем сокрыта вся сила земли русской, и той силе конца нет... Из-под Алатырь-камня текут источники, дающие всему миру пропитание и исцеление, то есть живая вода... ».Приставка «бел-горюч» «прилепилась» к камню в связи с тем, что известняк требовал больших усилий при его обработке (особенно при «наведении резьбы»). Резчики по камню, при отсутствии «техники безопасности», становились его частыми жертвами: каменная пыль разъедала глаза и проникала в легкие. Но выходившие из-под резца узоры казались чудом красоты и, по народным поверьям, здесь не обошлось без вмешательства «высших сил».На Новгородских вратах в Троицком соборе Александровского кремля внимательный человек без труда обнаружит сюжет о Китоврасе и царе Соломоне. Согласно этому апокрифу, царь Соломон задумал построить храм «из белого камня». Но, говорит предание, его мастера не знали, как его обрабатывать. Один из мудрецов посоветовал обратиться к Китоврасу. Слугам Соломона удалось обманом крепко связать его и доставить к царю. За свободу Китоврас согласился открыть секрет обработки белого камня: нужно добыть железные перья птицы Строфиль, жившей на краю света. Так, согласно преданию, установилась «технология» работы с белым камнем - с помощью железных орудий труда. (Но сюжет на Новгородских вратах, иллюстрирует уже конец предания: освобожденный от оков Китоврас, демонстрируя свою силу, забрасывает царя Соломона на край света).Более пяти веков стоят и восхищают своим видом белокаменные постройки Александровской слободы. Память о запечатленной в них истории также крепка в народе, как и тот материал, из которого они возведены.