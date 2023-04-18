Народные приметы: 19 апреля. Почему в день Евтихия Тихого да Ерёмы Пролетного нужно есть...

Народные приметы: 19 апреля. Почему в день Евтихия Тихого да Ерёмы Пролетного нужно есть яблоки?Продолжается Светлая седмица. 19 апреля 2023 года выпадает на среду - Хороводницу. Как и во все дни самой светлой недели в году для православных, сегодня нельзя ругаться, усердно работать, грустить, завидовать и злиться. В среду водили хороводы и устраивали гуляния, которые обычно продолжались до Троицы.Также 19 апреля отмечается народный праздник Евтихий Тихий да Ерёма Пролетный. В этот день зацветал символ девичьей красоты - яблоня. Девушки искали упавшие с яблонь цветы и несли к церкви. Считалось, что по любви выйдет та, которая первой успела положить цветок к порогу храма или церкви.Что можно делать в 19 апреля?В этот день можно и нужно есть яблоки, особенно моченые, если, конечно, они остались с зимы. Считается, что они помогут сохранить молодость и красоту.Можно заняться приготовлением выпечки из яблок: шарлотки, пироги или другие блюда с этим фруктом.Что нельзя делать 19 апреля?Запрещено в Хороводницу работать на огороде. В этот день, как и в светлую пятницу нужно отдыхать и как можно меньше трудиться.Нельзя 19 апреля рубить яблони и березы, ломать им ветки или как-либо вредить. Можно навести на себя серьезные проблемы.Не стоит сегодня пересчитывать свои деньги - быстро уйдут.Носить одежду черного, синего и зеленого цветов также в этот день не стоит. Можно отпугнуть удачу.Народные приметы на 19 апреляЗаметили в углу дома паука? Это к жаркому лету.А вот если из березы течет много сока - лето будет дождливымЛасточки в этот день предсказывали погоду на оставшуюся весну. Если эти птицы не прилетали к 19 апреля, то весна будет холодной.Пошел дождь - лето порадует грибами.Фото pxfuel.com