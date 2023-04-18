Петицию за отставку министра здравоохранения области Артема Осипова подписали почти 50 тысяч человек. Ее создала мама погибшего пятилетнего мальчика из Юрьев-Польского. Напомним, трагедия

Петицию за отставку министра здравоохранения области Артема Осипова подписали почти 50 тысяч человек. Ее создала мама погибшего пятилетнего мальчика из Юрьев-Польского. Напомним, трагедия случилась осенью прошлого года в областной детской больнице. Туда Лидия Малыгина привезла своего сына с температурой и сильными болями в животе. Мальчика вместе с мамой сперва отправили из ОДКБ обратно в Юрьев-Польский,