Подготовка к посевной во Владимирской области началась раньше срока. На несколько недель, из-за...

Подготовка к посевной во Владимирской области началась раньше срока.На несколько недель, из-за ранней весны. Снег стаял быстро, и агрономы уже вышли в поля, чтобы удобрить озимые культуры. В Юрьев-Польском районе в сельхозпредприятии "Ополье" работы идут полным ходом.Рыхлят землю, трамбуют, чтобы семена пропитались влагой. И рассыпают аммиачную селИтру - это азотное удобрение, которое жизненно необходимо почве после зимы. Работа идет от заката до рассвета. В день тракторист-механизатор обрабатывает до 80 гектаров земли. Ара Ханоян, генеральный директор "Ополья" говорит: сезон предстоит непростой.Ара Ханоян, генеральный директор сельхозпредприятия "Ополье":- Ранняя весна непонятная. И мы просто немного в растерянности, какие, допустим, работы выполнять в поле. Мы ждем хорошего дождя, его нет. Сейчас влага уходит. Агрономические, несколько, сложности.С какими еще трудностями сталкиваются агрономы в этом году? Какие культуры выращивают в "Ополье"? И как выглядит современное посевное оборудование? Об этом - в репортаже Анастасии Сахаровой сегодня в 14:30. Не пропустите.