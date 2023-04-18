В больницу поступила подмосковной Коломны поступила женщина 40 лет с жалобами на постоянные головные боли, головокружения и повышенное давление. В ходе обследования врачи обнаружили в мозгу ..

В больницу поступила подмосковной Коломны поступила женщина 40 лет с жалобами на постоянные головные боли, головокружения и повышенное давление. В ходе обследования врачи обнаружили в мозгу пациентки новообразование, сообщает телеканал .Операцию проводили через височный доступ с помощью специального микроскопа. В результате операции хирурги удалили образование диаметром около 6 см, которое росло из оболочек головного мозга, пишут . Пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.