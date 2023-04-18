Председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселёв провёл личный приём граждан....

Председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселёв провёл личный приём граждан.Многие пришли с коллективными просьбами.Одна из тем - исполнение назначений врача. К спикеру Заксобрания обратились родители детей, которым поставили диагноз "целиакия" и назначили строгую безглютеновую диету. Сертифицированные продукты продаются не везде. Стоимость имеющихся - гораздо выше обычных. В образовательных учреждениях вообще отсутствует практика организации необходимого для детей питания. Генетическое заболевание редкое, льготы по нему в законодательстве не прописаны. Во Владимирской области официально зарегистрировано 22 семьи, где растут дети с таким заболеванием.Владимир Киселёв - председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Подумаем, посоветуемся с министерством здравоохранения Владимирской области. Отдельно договоримся о том, что их примет министр. Сейчас отдельно я обращусь к министру, министр их примет. Подумаем все вместе как помочь этим семьям.Другое обращение - плачевное состояние дороги на улице Пугачева от перекрестка с улицей Солнечной до пересечения с Нижней Дубровой. Местами покрытие латают, но жители хотят капитального ремонта. Владимир Киселёв заявил, что обсудит тему с главой города Владимира. Будут проанализированы возможности отремонтировать дороги. Ежегодно на дорожное строительство область направляет порядка 1 миллиарда 600 миллионов рублей. 13 апреля Заксобрание одобрило выделение дополнительных средств - 325 миллионов рублей.