Ранее его кандидатуру согласовал Совет Федерации.

Прокурором Владимирской области назначен Иван Грибов. Указ подписал Владимир Путин. Ранее его кандидатуру согласовал Совет Федерации.Иван Грибов родился в 1975 году в деревне Краснояр Моркинского района Марийской АССР. В 1997 году окончил Саратовскую академию права. Более 25 лет служит в органах прокуратуры. В 2006 году защитил диссертацию и получил степень кандидата юридических наук. Работал в прокуратуре Пензенской области, республики Удмуртия, возглавлял прокуратуру Пскова.Награждён знаками «Почетный работник прокуратуры» и «За безупречную службу». Женат, воспитывает двоих детей.