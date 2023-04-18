На создание проекта капитального ремонта моста на Южном объезде Владимира выделено почти 9 миллионов рублей. Федеральные дорожники выставили тендер и ищут подрядчика. Он должен будет

На создание проекта капитального ремонта моста на Южном объезде Владимира выделено почти 9 миллионов рублей. Федеральные дорожники выставили тендер и ищут подрядчика. Он должен будет провести специальные обследования и составить детальный план ремонта. Проект будет предусматривать ремонт плит проезжей части, пролетов, тротуаров и других частей моста, но при этом работы не должны нарушать его эстетический