Лот уже выставлен на торги.

Проект ремонта моста через Клязьму на Южном обходе Владимира обойдётся в 9 млн рублей. Лот уже выставлен на торги.В октябре прошлого года при обследовании путепровода выяснилось, что объект утратил прежнюю прочность. Из-за снижения несущей способности на мосту ввели запрет для проезда грузовиков и установили реверсивное движение. Пока не начался капремонт подрядчик устраняет локальные дефекты, выявленные на сооружении, что должно позволить ему исправно функционировать какое-то время.При подготовке проекта дорожники обещают проработать вопрос организации движения автомобилей на период восстановительных работ. Проектировщиков выберут в начале мая. Сдать документацию необходимо к 20 мая следующего года. Следовательно, сам ремонт, в лучшем случае, завершат к концу 2024-го.Напомним, что длина сооружения составляет почти 300 метров, а ширина – 15,4.