Прокуратура Владимирской области требует привести в порядок разметки на автодорогах возле школ и...

Прокуратура Владимирской области требует привести в порядок разметки на автодорогах возле школ и детских садов региона.Так, например, прокуратурой установлено, что в городе Муроме по улице Московской, возле «СОШ № 20 им. Героя Советского Союза В.И. Филатова» отсутствует горизонтальная разметка, обозначающая пешеходный переход.Аналогичные нарушения выявлены на автомобильных дорогах возле школ № 3, №16, № 15, № 12, Лицея № 1 и т.д.Собинской межрайонной прокуратурой также установлено, что дорожная разметка, обозначающая пешеходные переходы на автомобильных дорогах улице Димитрова вблизи МБУ ДО «ЦДО» и на улице Ленина около МБДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик», изношена и едва различима.На пешеходном переходе около МБУ ДО «ЦДО», в нарушение требований, знак «Дети» вообще не установлен: «ни по направлению к центру города, ни в обратном», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Факты износа и отсутствия дорожной разметки, обозначающей пешеходный переход, выявлены и прокурором Камешковского района у образовательных и детских учреждений:ГКУСО ВО «Камешковский СРЦН» в поселке Михаила Горького, в МБОУ Второвской ООШ, МОУ «Давыдовской ООШ», МБОУ «Брызгаловской СОШ», ООШ № 3 города Камешково.В Гороховце частично отсутствует «зебра» на автомобильных дорогах вблизи «СОШ № 1», «СОШ №3», МБДОУ № 3 «Ромашка», вблизи МБДОУ № 5 «Радуга» и т.д.Как сообщает прокуратура Владимирской области, в Меленковском районе, помимо указанных выше нарушений, обнаружены факты отсутствия «элементов конструкции дорожного ограждения» вблизи «Детского сада № 10, «СОШ № 1», «ООШ № 5 города Меленки» и МБОУ «СОШ № 2 города Меленки».По результатам проверки прокурорами в органы местного самоуправления, а также в обслуживающие дорожные организации внесены представления. Сообщается, что устранение нарушений находится на контроле.Фото: pxfuel.com