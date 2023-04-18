Прокурором Владимирской области назначен Иван Грибов. Президент России Владимир Путин подписал...

Прокурором Владимирской области назначен Иван Грибов.Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении прокурором Владимирской области 47-летнего Ивана Грибова. Известно, что последние пять лет он руководил надзорным ведомством Псковской области.Указ был опубликован на официальном сайте правовой информации в понедельник - 17 апреля.Сообщается, что Иван Грибов родился в деревне Краснояр Моркинского района Марийской АССР. В 1997 году он окончил Саратовскую государственную академию права.В 2006 году Ивану Грибову присудили ученую степень кандидата юридических наук.В надзорном ведомстве он служит с августа 1997 года. Сообщается, что долгое время Иван Грибов работал в органах прокуратуры Пензенской области, был заместителем прокурора Республики Удмуртия.Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области