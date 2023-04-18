Руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов: Интернет и телевидение дополняют друг...

Руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов: "Интернет и телевидение дополняют друг друга".В совещании руководителей региональных филиалов ВГТРК на базе ГТРК «Урал» по видеосвязи принял участие заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.«Бытует мнение, что телевидение умирает. Но эти слухи преждевременны, эра интернета наступила, но это две параллельные дороги, по которым мы движемся. Они друг друга дополняют», - подчеркнул он.Директора шести уральских ГТРК обсудили результаты прошлого года и планы на 2023-й. Многие годы рейтинг программ ГТРК остаётся самым высоким в стране, на первом месте и по уровню доверия - как самый авторитетный источник информации.Органы власти в регионах ориентируются и опираются в работе именно на информацию государственных телеканалов.Фото https://t.me/vestiuraltv