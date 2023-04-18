Смотрите Вести в 14.30: Что посеют во Владимирской области. Вести с полей. Аграрии...

Смотрите "Вести" в 14.30: Что посеют во Владимирской области.Вести с полей.Аграрии Юрьев-Польского района вышли в поля на две недели раньше срока. Как готовят землю к посевной?Водные процедуры.Под душ! Коммунальщики начали мыть памятники областного центра. Первым привели в порядок бронзовый монумент на площади Победы.Настольная бухта.И "Шумава" отправляется в новое плавание. Юные судомоделисты из Владимира поделились секретами мастерства.