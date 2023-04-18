Смотрите Вести в 21.05: В Коврове с мусором станут обращаться по-новому. Лесной патруль. В...

Смотрите "Вести" в 21.05: В Коврове с мусором станут обращаться по-новому.Лесной патруль.В регионе зафиксированы первые лесные пожары. Как сотрудники лесхозов подготовились к горячему сезону?Вести с полей.Земля ждёт посевной. Аграрии Юрьев-Польского района вышли в поля на две недели раньше срока.Мусорный вопрос.Коммунальный коллапс в Коврове: причины и решение. В райцентре заработал новый мусороперевозчик.