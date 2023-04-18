Смотрите Вести в 21.05: В Коврове с мусором станут обращаться по-новому.
Лесной патруль.
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Смотрите "Вести" в 21.05: В Коврове с мусором станут обращаться по-новому.
Лесной патруль.
В регионе зафиксированы первые лесные пожары. Как сотрудники лесхозов подготовились к горячему сезону?
Вести с полей.
Земля ждёт посевной. Аграрии Юрьев-Польского района вышли в поля на две недели раньше срока.
Мусорный вопрос.
Коммунальный коллапс в Коврове: причины и решение. В райцентре заработал новый мусороперевозчик.