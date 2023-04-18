Смотрите Вести в 9 утра: Кому проезд за Клязьму запрещен. Задачка с рекой. Как пересечь...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Кому проезд за Клязьму запрещен.Задачка с рекой.Как пересечь Клязьму, не заплатив штраф? Водители грузовиков из Владимира пытаются найти решение небанальной задачи.Зов долга.Мужской выбор. Десять добровольцев из тридцать третьего региона отправились в зону СВО.Эко невидаль.И жители Лакинска навели порядок в центральном городском парке. Триста человек стали участниками эко-митинга.