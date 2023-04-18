Смотрите Вести в 9 утра: Кому проезд за Клязьму запрещен.
Задачка с рекой.
Как пересечь...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Кому проезд за Клязьму запрещен.
Задачка с рекой.
Как пересечь Клязьму, не заплатив штраф? Водители грузовиков из Владимира пытаются найти решение небанальной задачи.
Зов долга.
Мужской выбор. Десять добровольцев из тридцать третьего региона отправились в зону СВО.
Эко невидаль.
И жители Лакинска навели порядок в центральном городском парке. Триста человек стали участниками эко-митинга.