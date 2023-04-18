Мерседес телеведущего врезался в машину.

"Мерседес" телеведущего врезался в машину.Популярный российский телеведущий Дмитрий Дибров попал в аварию в Москве. По неподтвержденным данным, на Звездном бульваре "Мерседес" телеведущего врезался в полицейскую машину.К счастью, обошлось без пострадавших. В данный момент шоумен ожидает эвакуатор на месте аварии. Там же работают сотрудники ГИБДД.Телеграм-каналы растпространяют некоторые подробности случившегося. Отмечается, что при перестроении на Звездном бульваре телеведущий за рулем иномарки столкнулся с полицейским микроавтобусом.Журналисты уже успели связаться с Дмитрием. Экс-ведущий телепередачи "Кто хочет стать миллионером" сообщил редакции телеграм-канала "Подъем", что не важно, кто именно въехал, важно, что все в порядке. "Да случайно человек въехал. Ой, ну какая разница, кто въехал, главное, что все в порядке", — заявил он.Ранее "Дни.ру" писали о том, что семья Дмитрия Диброва столкнулась с потрясение. Старший сын звездной пары Александр катался на велосипеде и заблудился в незнакомой местности. Находясь достаточно далеко от дома, он не смог самостоятельно вернуться. Телефон при этом оказался практически полностью разряжен.В итоге ребенок смог дозвониться матери. Полина Диброва успешно забрала свое чадо и вернула домой.