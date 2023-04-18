Стали известны самые популярные события в летнем Суздале. За окном еще весна, а в Суздале уже...

Стали известны самые популярные события в летнем Суздале.За окном еще весна, а в Суздале уже закрыта регистрация на крупнейшие культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в городе этим летом.В начале июня жителей и гостей Суздаля ждут "Русальные выходные". Таинственный праздник на берегу Каменки с пусканием венков по воде, хороводами и играми у костра. Семнадцатого июня там пройдет второй Всероссийский фестиваль уличных театров. Организаторы получили 92 заявки на участие, прием прекращен, теперь предстоит выбрать самые интересные. Досрочно - по достижению лимитов - закрыта регистрация на один из самых массовых трейлраннинговых марафонов России. Всемирно известный забег Голден Ринг Ультра Трэйл стартует 21-ого июля. Ну, а в середине августа Суздаль будет принимать поздравления и отмечать 999-ый День Рождения.