Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем telegram-канале рассказал о том, что назначил создателя Музея ложки и Музея непридуманных историй Татьяну Пикунову своим советником по

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем telegram-канале рассказал о том, что назначил создателя Музея ложки и Музея непридуманных историй Татьяну Пикунову своим советником по туризму на общественных началах. «Татьяна в туризме уже более 20 лет. Создала два частных музея во Владимире. Она один из пилотов нашей туриндустрии и очень талантливый, творческий человек. Кстати, когда