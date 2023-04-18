Она будет работать на общественных началах.

Татьяна Пикунова стала советником губернатора Владимирской области по туризму. Она будет работать на общественных началах.«По-настоящему рабочие предложения всегда исходят от практиков. Тех, кто горит любимым делом, рискует, ошибается, поднимается вновь, идёт вперёд и обязательно достигает цели. Я очень ценю таких людей и часто беру на вооружение их предложения», - охарактеризовал Александр Авдеев свой выбор.Татьяна Пикунова работает в сфере туризма более 20 лет. Она создала два частных музея во Владимире –ложки и непридуманных историй. Теперь её идеи лягут в основу концепции развития отрасли.