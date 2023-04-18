Водителей предупреждают о своевременном выборе путей объезда.

В центре Владимира отключат свет и перекроют движение транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.АО «ОРЭС-Владимирская область» 19 апреля с 9:30 до 14:00 будет менять опору ЛЭП от дома №40/23 до дома №44 по улице Николо-Галейской. В связи с производством работ перебои с электроснабжением будут в домах №36 «А» - 40/23 по улице Николо-Галейской и в домах 15 «А» - 25/46 по Летне-Перевозинской.Также энергетики перекроют дорогу от дома №24 до дома №40/23.Водителей предупреждают о своевременном выборе путей объезда.