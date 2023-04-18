В Гусь-Хрустальном вынесли приговор водителю крана-манипулятора, который допустил падение металла на ребёнка

В Гусь-Хрустальном вынесли приговор водителю крана-манипулятора, который допустил падение металла на ребёнка, – сообщили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области. В результате несовершеннолетнему нанесён тяжкий вред здоровью.Инцидент произошёл 3 мая прошлого года. Обвиняемый загружал краном металл на территории предприятия и не обозначил знаками безопасности опасную зону. В результате в зоне погрузки оказался несовершеннолетний, на которого частично выпал груз.Суд приговорил водителя к году ограничения свободы.