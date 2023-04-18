В Киржаче 15 человек тушили пожар на складе лакокрасочных изделий.
Пресс-служба МЧС России по...
В Киржаче 15 человек тушили пожар на складе лакокрасочных изделий.
Пресс-служба МЧС России по владимирской области сообщает, что накануне вечером (17 апреля, в 20:49) поступило сообщение о пожаре в городе Киржаче на улице Наседкинской.
На место оперативно выехали специалисты. Как оказалось, загорелся склад. На момент прибытия наблюдалось обширное задымление.
Сообщается, что сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения огня.
Пожар был оперативно ликвидирован на площади 100 кв м.
В результате возгорания, увы, сгорели лакокрасочные изделия и оборудование. Информации о погибших и пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
Напоминаем, в случае пожара следует звонить по телефонам спасения: «01» (с городского) или «101» (с мобильного).
Фото: официальный сайт МЧС России по Владимирской области