В Киржаче 15 человек тушили пожар на складе лакокрасочных изделий. Пресс-служба МЧС России по...

В Киржаче 15 человек тушили пожар на складе лакокрасочных изделий.Пресс-служба МЧС России по владимирской области сообщает, что накануне вечером (17 апреля, в 20:49) поступило сообщение о пожаре в городе Киржаче на улице Наседкинской.На место оперативно выехали специалисты. Как оказалось, загорелся склад. На момент прибытия наблюдалось обширное задымление.Сообщается, что сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения огня.Пожар был оперативно ликвидирован на площади 100 кв м.В результате возгорания, увы, сгорели лакокрасочные изделия и оборудование. Информации о погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Напоминаем, в случае пожара следует звонить по телефонам спасения: «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: официальный сайт МЧС России по Владимирской области