Дежурная смена при помощи грайвера и слесарного инструмента разобрала «кандалы» и освободила конечность.

В Коврове спасатели освободили мужчину, заковавшего себя в наручники. Об этом рассказал сотрудник поисково-спасательного отряда Михаил Быков.Вечером 17 апреля к ним за помощью обратился мужчина.«Его рука, после ряда экспериментов, оказалась закована. Ключ он потерял. На запястье начал развиваться отёк», - пояснил Михаил.Дежурная смена при помощи грайвера и слесарного инструмента разобрала «кандалы» и освободила конечность. Ковровчанин поблагодарил спасателей и ушёл домой.