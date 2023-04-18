В группе ВКонтакте «#заметки_спасателя» рассказали о жителе Коврова, которому понадобилась помощь спасателей после «ряда экспериментов» в спальне. По словам члена поисково-спасательного

В группе ВКонтакте «#заметки_спасателя» рассказали о жителе Коврова, которому понадобилась помощь спасателей после «ряда экспериментов» в спальне. По словам члена поисково-спасательного отряда Коврова Михаила Быкова, мужчина сам пришел к спасателям. Его рука после проведенного вечера оказалась в наручниках, а ключ был потерян. На запястье уже начал развиваться отек. «Дежурная смена спасателей при помощи грайвера и