В этом году на стадионе в посёлке Никологоры Вязниковского района появятся универсальная спортивная и тренажёрная площадки. На них установят современное оборудование.

В этом году на стадионе в посёлке Никологоры Вязниковского района появятся универсальная спортивная и тренажёрная площадки. На них установят современное оборудование.Подрядчики притупили к формированию подушек для бетонирования. На преобразование объекта выделено 5,2 миллиона рублей.«Невозможно себе представить, что 5-7 лет назад здесь был заросший пустырь. Инициатива возродить стадион принадлежит молодым никологорским футболистам. Именно они провели несколько субботников, очистили территорию, власти помогли распланировать поле, посеять траву, ребята установили футбольные ворота... и процесс пошёл! Жители Никологор поддержали спортсменов и проголосовали за благоустройство общественного пространства в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В помощь осуществлению мечты пришли и федеральные средства. Вот так, всем посёлком жители шаг за шагом приводят своё поселение в территорию, где хочется жить!» - рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.