Живописный дневник владимирской художницы. В Центре культуры и искусства на Соборной площади проходит персональная выставка Марии Фроловой. Она окончила владимирский

Живописный дневник владимирской художницы. В Центре культуры и искусства на Соборной площади проходит персональная выставка Марии Фроловой. Она окончила владимирский художественно-графический факультет. Во время учёбы специализировалась на портретном жанре. И сейчас он остается любимым в творчестве художницы. Мария признается, что живопись для нее, как ведение дневника. В своих картинах она показывает портреты современников, места, в