Владимирцы приняли участие в образовательном модуле федерального проекта Время героев Z....

Владимирцы приняли участие в образовательном модуле федерального проекта "Время героев Z".Программу запустила "Молодая Гвардия Единой России". Ее участники - бойцы СВО и волонтеры гуманитарных миссий, желающие принять участие в предварительном голосовании партии.В Москве прошел семинар, где организаторы наставляли потенциальных политических деятелей и рассказывали об особенностях избирательных кампаний. Наш регион на встрече представили Павел Кутузов, Александр Цыганский, Николай Соболев. Отметим, все они бывали на Донбассе как волонтеры - собирали гумпомощь, доставляли грузы, помогали маломобильным и пожилым людям освобожденных территорий.Павел Кутузов ТИТР: руководитель "Молодой Гвардии Единой России" во Владимирской области, волонтер:- Сейчас в Молодой гвардии открыт технологический штаб по поддержке в выборах. И при поддержке Антона Демидова, я также принял решение подать документы на участие в предварительном голосовании. Очень приятно было сегодня увидеть ребят, с которыми мы плечом к плечу помогали, трудились на территории Донбасса.