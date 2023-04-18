По необходимости выполняется оштукатуривание и покраска.

Во Владимире в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке приводят в порядок городские памятники и стелы. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.Коммунальщики удаляют растительность из межплиточных швов, ведут промывку поверхностей. По необходимости выполняется оштукатуривание и покраска. Так, уже благоустроен обелиск на площади Победы.Всего в ведении МКУ «Благоустройство» находятся более 35 бюстов и мемориалов. Работы по их сезонному обслуживанию завершат до конца апреля.