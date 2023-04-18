Во Владимире можно сделать мультиспиральную компьютерную томографию. В Клинике медицинских...

Во Владимире можно сделать мультиспиральную компьютерную томографию.В Клинике медицинских экспертиз пациентам доступна мультиспиральная компьютерная томография — МСКТ.Компьютерная диагностика помогает обнаружить серьезные заболевания на ранних стадиях. Исследование МСКТ дает возможность установить локализацию и распространение патологических процессов в органах и тканях организма, а также оценить результаты лечения. В Клинике медицинских экспертиз проводят тончайшие исследования любых органов, суставов и костей — быстро и точно.Василий Карпиков, рентген-лаборант, специалист по маммографии, МСКТ и рентген-диагностике Клиники медицинских экспертиз:- Срезы можно сделать от 0,65 мм до 3-х мм — это достаточно, чтобы обнаружить самую скрытую, самую мелкую патологию.Специалисты клиники выполняют компьютерную томографию различной сложности, в том числе с введением контрастного вещества - уропиелографию, ангиографию, двух- и трехфазные сканирования органов и систем. Сеанс томографии длится около двух минут, с контрастом - до 10 минут. Срок выдачи описания — минимальный.Василий Карпиков, рентген-лаборант, специалист по маммографии, МСКТ и рентген-диагностике Клиники медицинских экспертиз:- У нас ведь есть пациенты, которые приезжают из области, даже из других регионов. И поэтому мы стараемся выдать заключение как можно быстрее.На этом рентген-аппарате — а таких в области всего два — можно делать снимки в двух положениях. Маленьких пациентов также принимают на диагностику, но строго по направлению врача. Маммографию в клинике проводят на аппарате экспертного класса с функцией томосинтеза. Послойное сканирование молочной железы поможет врачу дополнить картину заболевания. Со всеми результатами исследований можно обратиться к специалистам Клиники медицинских экспертиз.