Он появится рядом с церковью архангела Михаила.

Во Владимире на Студёной горе построят 6-этажную гостиницу. Она появится рядом с церковью архангела Михаила.Отель на 189 номеров планируют возвести к 2025 году. Работы могут начаться меньше чем через месяц. Стоимость реализации проекта превысит 1,1 млрд рублей.Напомним, что гостиничный комплекс на указанном участке планировали построить ещё 10 лет назад. До недавних событий предполагалось, что на территории выстроят отель Hilton. Однако после начала СВО компания объявила об уходе с российского рынка.Теперь объект значится просто как «Гостиничный комплекс». Он будет трёхзвездочным. На первом этаже разместится ресторан с баром и открытой верандой, а также спа-комплекс с бассейнами, джакузи, сауной, хамамом и соляной комнатой.