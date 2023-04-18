Во Владимире на съёмной квартире задержали двух девушек с наркотиками. Как сообщает региональная...

Во Владимире на съёмной квартире задержали двух девушек с наркотиками.Как сообщает региональная пресс-служба УМВД России, в начале апреля сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали на съемной квартире в областном центре 19-летнюю и 17-летнюю жительниц Владимира.На момент задержания девушки занимались фасовкой наркотиков. В одной из комнат на тумбочке оперативники обнаружили 19 свертков, а также 6 уже подготовленных для сбыта полимерных пакетиков с порошкообразным содержимым. Выяснилось, что это наркотическое средство мефедрон (21 грамм).Было установлено, что одна из несовершеннолетних девушек действовала по указанию своей 19-летней подруги.Схема была следующая: подросток забирала из тайников оптовые закладки с мефедроном и привозила их на съемную квартиру для дальнейшей фасовки.Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Владимирской области в отношении местных жительниц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».В отношении 19-летней задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».Подозреваемые дали признательные показания. 19-летней девушке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а её несовершеннолетней сообщнице — домашний арест.Фото: pxfuel.com; официальный сайт УМВД России по Владимирской области