Предварительная причина – неосторожное курение.

Во Владимире при пожаре на улице Северной погиб 65-летний мужчина. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.На пульт спасательного ведомства поступило сообщение о возгорании квартиры на втором этаже пятиэтажки по адресу: Северная, дом №26 «А». На помощь людям прибыли 20 человек личного состава и 6 единиц спецтехники. Четыре звена газодымозащитной службы отправились на помощь людям. Они спасли двух жильцов, которые покидали подъезд дыша чистым воздухом через баллон. Из многоквартирного дома эвакуировано ещё 20 человек. В одной из квартир обнаружен погибший мужчина 1958 года рождения. Он надышался угарным газом.Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Предварительная причина – неосторожное курение погибшего.