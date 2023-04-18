С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184466 владимирцев.

Во Владимирской области 18 апреля выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 16 человек. Ещё по 5 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, Гороховецком и Ковровском, 4 - в Камешковском, по 3 - в Кольчугинском и Гусь-Хрустальном, по 2 - в Юрьев-Польском, Киржачском, Меленковском и Суздальском районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Селивановском, Александровском, Судогодском и Собинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184466 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51059 заболевших во Владимире, 21852 - в Ковровском районе и 20041 - в Муроме.