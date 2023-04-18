Во Владимирской области 9 мая не будет шествия Бессмертного полка. Всем желающим предлагается...

Во Владимирской области 9 мая не будет шествия "Бессмертного полка"."Всем желающим предлагается разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения," - пояснила сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева.По ее словам, которые приводит ТАСС, уже ряд регионов отказались в силу угрозы, [в частности] Республика Крым. Это все-таки единая неделимая история, шествие "Бессмертный полк", если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты".Напомним, что только во Владимире в прошлом году единым строем в колонне "Бессмертного полка" прошагали около 27 тысяч человек. В том году шествие впервые с 2019 года (были коронавирусные ограничения) прошло в очном формате.