Дорожники приступят к ремонту автомагистрали от Гусь-Хрустального до Тумы. Всего они восстановят 25 километров на трёх участках.

Во Владимирской области на трассе Р-132 до октября ограничат движение. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».Дорожники приступят к ремонту автомагистрали от Гусь-Хрустального до Тумы. Всего они восстановят 25 километров на трёх участках.Подрядчик уже фрезерует изношенный асфальт. Сперва строители уложат выравнивающий, а затем финишный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.Работы планируется завершить в октябре. Проезжую часть сузят, а при необходимости введут реверсивное движение. Максимальная скорость будет ограничена до 50 км/ч.