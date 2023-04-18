Во Владимирской области наградили ветеранов МВД. Ветеранов органов внутренних дел чествовали в...

Во Владимирской области наградили ветеранов МВД.Ветеранов органов внутренних дел чествовали в областной полиции. Церемонию приурочили к профессиональной дате.Ветеранов системы правопорядка поздравил начальник УМВД России по Владимирской области, полковник полиции Валерий Медведев. Он поблагодарил тех, кто даже уйдя на заслуженный отдых, продолжает передавать свой бесценный опыт молодым коллегам. Коллег поздравил и председатель областного Совета ветеранов органов внутренних дел Виктор Лукашов. Ветераны награждены медалями за многолетний труд, грамотами, благодарностями, нагрудными знаками "Почётный ветеран". В рамках торжеств прошла и присяга слушателей Центра профессиональной подготовки. Полицейские разных поколений возложили цветы и венки к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.