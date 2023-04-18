Во Владимирской области осужден крановщик из-за которого серьезно был травмирован...

Во Владимирской области осужден крановщик из-за которого серьезно был травмирован ребенок.Гусь-Хрустальным городским судом водитель автомобиля с краном - манипуляторной установкой Тимошин С.В. признан виновным в том, что 3 мая прошлого года не огородил зону подъема и перемещения металлических изделий. И допустил нахождение несовершеннолетнего в зоне возможного падения груза. Кроме того, он, перемещая груз, не предупреждал об этом звуковым сигналом. В результате, под упавшим грузом получил тяжкие телесные повреждения несовершеннолетний, сообщила пресс-служба Густ-Хрустального горсуда.Сам Тимошин свою вину не признал, защита просила его оправдать. Однако суд - учтя, что Тимошин оказал медпомощь пострадавшему, наличие у него малолетних детей и проблемное состояние здоровья - приговорил его 1 году ограничения свободы.Решение суда не вступило в законную силу.