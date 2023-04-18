Мероприятие не состоится по всей стране.

Во Владимирской области отменили шествие «Бессмертного полка». Мероприятие не состоится по всей стране.Многие регионы, граничащие с зоной СВО, отменили его из соображений безопасности. По всей видимости, отказ от проведения в других субъектах РФ обусловлен именно этими соображениями.Ранее организаторы сообщили, что в 2023 году акция пройдёт в смешанном формате. Россиянам предложили размещать портреты героев на стеклах машин.В прошлом году шествие во Владимире собрало тысячи горожан.