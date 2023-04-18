Во Владимирской области потушен лесной пожар. За 17 апреля во Владимирской области было...

Во Владимирской области потушен лесной пожар.За 17 апреля во Владимирской области было ликвидировано 23 ландшафтных пожара на площади 227 га и 1 лесной пожар на площади 0,35 га, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Для ежедневного контроля за обстановкой с природными пожарами задействованы патрульные группы по выявлению поджигателей. Сегодня на территории Владимирской области осуществляют патрулирование 226 межведомственных оперативных групп.С начала года составлено 27 протоколов, проводится 4 административных расследования, объявлено 593 предостережения.Всего с начала года произошло 196 ландшафтных пожаров на площади 401 га и 3 лесных пожара на площади 1,05 га.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.