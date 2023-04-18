Во Владимирской области Следственный комитет ведет проверку по факту гибели мужчины на пожаре. 13...

Во Владимирской области Следственный комитет ведет проверку по факту гибели мужчины на пожаре.13 апреля 2023 года во Владимире при возгорании квартиры на улице Северная погиб хозяин квартиры, но двух его соседок удалось спасти. Из дома эвакуировано ещё 20 человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Наблюдалось задымление в квартире на 2-м этаже 5-этажного жилого дома. Сотрудники МЧС обошли квартиры и спасли 2 человек с верхних этажей. Обеих пожилых женщин провели через удушающий дым с помощью спасательных устройств, которые позволили им дышать чистым воздухом из баллона.К сожалению, 64-летний хозяин квартиры на втором этаже не успел покинуть горящее помещение и успел до смерти надышаться угарным газом. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 40 кв. м. В результате пожара пострадали имущество и внутренняя отделка квартиры, уточнили спасатели.Запах дыма почувствовали соседи, они вызвали пожарную охрану, начали извещать остальных жильцов подъезда и вместе с ними вышли на улицу.Следователи регионального Следственного комитета проводят доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, трагедия произошла из-за возгорание произошло в следствие неосторожного обращения с огнем при курении, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Фото и видео пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области